Plus Kempenich

Deutsche Enduro-Meisterschaft kehrt nach Kempenich zurück – Großes Finale bei Mittelrheinischer Geländefahrt

Von Hans-Josef Schneider

i Der spektakuläre Ritt durch die Engelner Sandgrube wird auch bei der 72. Auflage der Mittelrheinischen Geländefahrt wieder viele Zuschauer anlocken. Foto: Hans-Josef Schneider

Die Internationale Deutsche Enduro-Meisterschaft (DEM) kehrt nach fast drei Jahrzehnten nach Kempenich zurück. Und so ist die Mittelrheinische ADAC Geländefahrt, die am Sonntag zum 72. Mal stattfindet, auch der nationale Höhepunkt einer langen Enduro-Saison. Der bislang letzte DEM-Finallauf hatte hier 1996 stattgefunden, die Meisterschaft gastierte zuletzt 1997 in der Vulkaneifel.