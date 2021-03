Der Brachbacher Luca Stolz wird auch in der Saison 2021 im ADAC GT Masters an den Start gehen. Zusammen mit seinem letztjährigen Partner Maro Engel strebt der 25-Jährige im Mercedes-AMG GT3 Evo der Mannschaft Toksport-WRT erneut nach dem Titel in der „Liga der Supersportwagen“.