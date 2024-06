Plus Reil

Der große Wunsch des MSC Reil: Heiße Rennen auf dem „Heißen Stein“ und gutes Wetter

Von Mirko Bernd

i MSC-Wunsch: Heiße Rennen und gutes Wetter Foto: Rossitza Borces

Alles, was sie beim Motor-Sport-Club „Heißer Stein“ Reil – kurz MSC – beeinflussen können, läuft vor dem 71. Motocross-Rennen am Samstag und Sonntag auf der ehemaligen WM-Strecke bestens. Jetzt muss nur noch einer mitspielen, vor allem am Sonntag: Petrus.