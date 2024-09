Plus Assen/Holzappel Cedric Fuchs verteidigt die Spitze: Holzappeler erlebt turbulente Renntage im niederländischen Assen Von Jürgen Hahn i Nach einem turbulenten Renn-Wochenende im niederländischen Assen reist der Holzappeler Youngster Cedric Fuchs als Führender des ADAC Tourenwagen Junior Cup zum Finale auf den Nürburgring. Foto: Markus Toppmöller Das vorletzte Rennwochenende des ADAC Tourenwagen Junior Cups 2024 im niederländischen Assen war nichts für schwache Nerven. Nach zwei turbulenten Rennen reist Cedric Fuchs Mitte Oktober als Tabellenführer zum Finale an den Nürburgring. Lesezeit: 2 Minuten

Das erste Rennen hatten der Holzappeler Förderpilot des ADAC Mittelrhein und sein Team von Konrad Motorsport schon vor dem Start gewonnen. Nach dem unverschuldeten Überschlag drei Wochen zuvor im belgischen Spa schafften sie es, ein Ersatzauto aufzubauen und rennfertig in Assen an den Start zu bringen. So konnte die Mission ...