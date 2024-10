Plus Holzappel/Scheßlitz Cedric Fuchs fährt im Bundesendlauf in Scheßlitz auf den zweiten Rang Von Jürgen Hahn i Als jüngster Teilnehmer belegte Cedric Fuchs an der Seite seines Vaters Thomas beim Bundesendlauf des ADAC Clubsport Rallyesprint Cup den zweiten Platz in der Junior-Wertung. Foto: Ann-Iren Ossenbrink Beim Bundesendlauf des ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup belegte der 18-jährige Cedric Fuchs als jüngster Teilnehmer den zweiten Platz. Im bayrischen Scheßlitz beendete er so mit Vater Thomas Fuchs als Co-Pilot erfolgreich seine erste Rallye-Saison. Lesezeit: 2 Minuten

Mit dem Rallye Sprint Cup hat der ADAC eine neue Serie für Einsteiger geschaffen. In drei Regionen konnten sich die Teams bei jeweils fünf Läufen für den Bundesendlauf qualifizieren. Obwohl Fuchs in der Region Mitte wegen einer Terminüberschneidung mit dem Tourenwagen Junior-Cup lediglich an vier Läufen teilnehmen konnte, gelang ihm ...