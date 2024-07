Plus Spa-Francorchamps

Brachbacher Luca Stolz scheidet bei den 24 Stunden von Spa aus: Radnabenschaden sorgt für frühzeitiges Ende

Von jogi

i Kein Glück in Spa-Francorchamps: Lange Zeit konnten Luca Stolz und seine Mitstreiter (vorne) im Kampf um die Spitze mithalten. Ein Radnabenschaden sorgte jedoch zu einem frühzeitigen Aus. Foto: Manfred Muhr/Jürgen Augst/jogi

Das 100-jährige Jubiläum der „CrowdStrike 24Hours of Spa“ bot die Bühne für das wohl größte GT3-Rennen der Welt. Auf dem rund sieben Kilometer langen Formel-1-Kurs in den belgischen Ardennen traten 66 Teams zum Kampf um den prestigeträchtigen Titel an. Das Rennen zählte als vierter Saisonlauf im Fanatec GT World Challenge Endurance Cup.