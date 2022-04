Der Bad Kreuznacher Rennstall von Klaus Landgraf feierte zum Saisonauftakt zwei feine Erfolge mit seinen Mercedes-AMG-GT3-Fahrzeugen. Beim Zwölf-Stunden-Rennen in Mugello trat Landgraf Motorsport mit dem routinierten Fahrer-Trio Bernd Schneider, Alexander Hrachowina und Martin Konrad an. Der Mercedes hielt sich stets in der Spitzengruppe auf, wurde in der Gesamtwertung Dritter und feierte den Klassensieg in der GT3-AM-Kategorie.