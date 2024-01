Beim traditionellen Supercross in Dortmund präsentierte sich das KTM Sarholz Racing Team aus Niederroßbach in einer starken Verfassung. In der SX1 Klasse starteten der Este Harri Kullas und der Australier Dylan Wills für den Westerwälder Motocross-Rennstall. In der SX2 ging – wie schon in Stuttgart – der Franzose Calvin Fonvieille an den Start.