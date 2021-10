Aus nach einem Frontalunfall

Auf der sächsischen Berg- und Talbahn, dem Sachsenring, büßte das Team von Landgraf Motorsport seine glänzende Ausgangsposition in der Gesamtwertung des ADAC GT Masters ein. Als Zweite mit nur drei Zählern Rückstand waren die Bad Kreuznacher nach Hohenstein-Ernstthal gereist, nach einem vierten Rang und einem Ausfall wird nun der vierte Gesamtrang mit 16 Punkten Rückstand notiert. Bei noch 100 zu vergebenen Punkten an zwei Rennwochenenden hat das Landgraf-Team aber weiterhin gute Chancen auf den Titelgewinn in der „Liga der Supersportwagen“.