Koblenz

Die Rennsaison 2020 wird der Koblenzer Kartsportverein RMW Motorsport so schnell nicht vergessen. In dem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr erlebte die Mannschaft aus der Rhein-Mosel-Stadt in verschiedenen Rennserien Monate voller Herausforderungen. Am Ende blickt das Team auf eine Saison mit vier gewonnenen Meisterschaften zurück.