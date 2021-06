Auf dem Nürburgring geht es heiß her: Ein COC-Trio ist mittendrin

Heiß her ging es nicht nur beim Wetter, sondern auch in den einzelnen Rennserien, die innerhalb des Porsche Sports-cup am Nürburgring ausgetragen wurden. Mittendrin die Lutzeratherin Ellen Lehmann. Die ehemalige Teammanagerin des einzigen rein weiblichen Rennstalls „Girls Only“ betreute insgesamt fünf Fahrzeuge vom Team „Joos Sportwagentechnik“ aus Balingen. Und das mit Erfolg. Aber sie war nicht die einzige Frau aus dem Kreis Cochem-Zell, die das Wochenende am Ring in guter Erinnerung behalten wird. Und auch ein männliches COC-Talent stellte sein Können unter Beweis.