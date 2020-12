Fluterschen/Nürburgring

Endlich geht’s los in der Eifel. Nach dem Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie (siehe nebenstehender Text) startet am kommenden Samstag auch die ebenfalls auf dem legendären Eifelkurs ausgefahrene Rundstrecken-Challenge (RCN) in das Rennjahr 2020.