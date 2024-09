Nohfelden-Eckelhausen

Am Samstag geht es rund: Rallye-Boliden düsen durch den Kreis Birkenfeld

i Rallye-Boliden düsen durch den Kreis Birkenfeld Foto: MSC

Die Rallye Kohle & Stahl, die am Samstag durch den Kreis Birkenfeld und die saarländischen Gemeinden Freisen und Nohfelden führt, bildet den Abschluss der Rheinland-Pfalz-Rallyemeisterschaft und ist zugleich vorletzter Lauf der Saarlandmeisterschaft. Um 11.30 Uhr werden rund 100 Teilnehmer vom ausrichtenden MSC Obere Nahe über die Startrampe auf die rund 150 Kilometer lange Strecke geschickt, die 70 Wertungskilometer beinhaltet. Neben dem Kampf um die Gesamtwertung, die 2022 in Hanno Brocker und Svenja Pees (Foto) erstmals ein Duo des gastgebenden Klubs gewann, gibt es zahlreiche Leistungsklassen, in denen um den Sieg gefahren wird.