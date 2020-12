Ahrweiler

Eine außergewöhnliche Saison in der Slalom-Team-Meisterschaft des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) hat die Mannschaft des ADAC Mittelrhein auf dem zweiten Platz beendet. Am Ende fehlten lediglich 3,5 Punkte zum Titel. Insgesamt nahmen sieben Teams aus ganz Deutschland an der Meisterschaft teil.