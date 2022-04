Besser hätte es für das am Flughafen Mendig beheimatete Team ZVO Racing kaum laufen können. Im Sonntagsrennen des ADAC GT Masters eroberte Startfahrer Jules Gounon nach wenigen Metern die Spitze des 22 Fahrzeuge umfassenden Starterfeldes und übergab den Mercedes-AMG GT3 zur Rennhalbzeit in Führung liegend an Fabian Schiller.