Das ADAC GT Masters, die Liga der Supersportwagen, erlebte beim Saisonauftakt in der Motorsport Arena in der Magdeburger Börde einen turbulenten und spektakulären Saisonauftakt. In der internationalen deutschen GT3-Meisterschaft waren am Wochenende die Niederdreisbacher Mannschaft von Montaplast by Land-Motorsport mit ihren beiden Audi R8 LMS GT3 sowie der Brachbacher Mercedes-AMG Werkspilot Luca Stolz für sein Team Toksport-WRT am Start.