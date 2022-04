528 Tausendstelsekunden entscheiden bei der Adenauer Rundstrecken-Trophy am Nürburgring

Das Haus BMW und der neue M 4 GT 3 haben für die Schlagzeilen beim Heimrennen des MSC Adenau in der Nürburgring Langstreckenserie (NLS) gesorgt. Für den MSC zählt die Veranstaltung zu einem der alljährlichen Höhepunkte im Vereinsleben. Die 53. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy war als Folge des wegen Schneefalls ausgefallenen 46. DMV Vier-Stunden-Rennen am 9. April der zweite Saisonlauf und bot allen Teams zum letzten Mal vor dem 24-Stunden-Rennen Ende Mai die Möglichkeit, Punkte in den Cup-Klassen und im Gesamtklassement zu sammeln.