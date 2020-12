Nürburgring

Die 48. Ausgabe des ADAC Total 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring bleibt allen Motorsportfans mit Sicherheit noch lange in Erinnerung. Nicht nur, dass der Klassiker in der Eifel Corona-bedingt diesmal im Herbst statt wie gewohnt im Frühjahr ausgefahren wurde, sondern auch, dass die Veranstaltung, die ansonsten von hunderttausend Fans zu einem Motorsportfestival an der 25,378 Kilometer langen Berg- und Talbahn gemacht wird, diesmal nur vor rund 8500 Zuschauern auf den Tribünen über die Bühne ging.