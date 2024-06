Plus Nürburgring

24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Dichter Nebel, 14 Stunden Pause, Abbruch

Von Jürgen C. Braun

i Da war die Sicht noch gut am Nürburgring: Thomas Mutsch fährt im Glickenhaus über die Eifelrennstrecke. Foto: Jürgen C. Braun

In der Eifel ist man vieles gewöhnt, wenn auf dem Nürburgring ein großes Autorennen ansteht. Das aber, was sich beim Höhepunkt des viertägigen Motorsportspektakels seit dem Fronleichnamstag, der 52. Auflage des 24-Stunden-Rennens über Nordschleife und Grand-Prix-Strecke, ereignete, geht in die Geschichtsbücher mit den vielen Dramen der „Grünen Hölle“ ein.