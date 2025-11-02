Der FC Bayern ist in der Fußball-Bundesliga weiter nicht aufzuhalten. Beim 3:0 gegen Leverkusen kann sich Trainer Vincent Kompany sogar einen besonderen Luxus leisten...
Lesezeit 1 Minute
Der ultimative Beweis für die erdrückende bayerische Überlegenheit erfolgte nach einer knappen Stunde. In der 59. Spielminute, beim Stand von bereits 3:0 gegen den einstmals hartnäckigsten Konkurrenten Bayer Leverkusen, wechselte der Münchner Trainer Vincent Kompany seine drei besten Offensivkräfte auf einen Schlag ein.