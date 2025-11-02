Kommentar zum FC Bayern Zweiter Anzug in Übergröße 02.11.2025, 13:50 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Der FC Bayern ist in der Fußball-Bundesliga weiter nicht aufzuhalten. Beim 3:0 gegen Leverkusen kann sich Trainer Vincent Kompany sogar einen besonderen Luxus leisten...

Der ultimative Beweis für die erdrückende bayerische Überlegenheit erfolgte nach einer knappen Stunde. In der 59. Spielminute, beim Stand von bereits 3:0 gegen den einstmals hartnäckigsten Konkurrenten Bayer Leverkusen, wechselte der Münchner Trainer Vincent Kompany seine drei besten Offensivkräfte auf einen Schlag ein.







