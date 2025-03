Theo Zwanziger hat im Sommermärchen-Prozess wohl endgültig nichts mehr zu befürchten. Das Landgericht Frankfurt schlug die Einstellung des Verfahrens gegen den 79-Jährigen aus Altendiez im Rhein-Lahn-Kreis wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung vor und entlastete den früheren Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer rechtlichen Erörterung von dem Vorwurf. Nach Ansicht des Gerichts hat sich Zwanziger „nicht aktiv an der Verschleierung“ einer DFB-Zahlung von 6,7 Millionen Euro im April 2005 an den Fußball-Weltverband Fifa beteiligt. Im Interview mit unserer Zeitung äußert sich Zwanziger zum bevorstehenden Ende des WM-Prozesses, zu seinen Emotionen während des mehr als ein Jahr dauernden Verfahrens und zu einer weiteren Klage, die der DFB gegen ihn eingereicht hat.

Wie haben Sie die Ausführungen der Vorsitzenden Richterin Eva-Marie Distler aufgenommen? Immerhin sprach sie in ihrem eineinhalbstündigen Vortrag von einer Art „Freispruch“ für Sie.

Mit großer Anerkennung, denn nach neun Jahren hatte ich zum ersten Mal das begründete Gefühl, dass sich mit meinen Argumenten wirklich auseinandergesetzt wurde. Das Ergebnis war dann eigentlich folgerichtig.

Sie haben stets Ihre Unschuld beteuert und sind zuletzt fest von einem Freispruch ausgegangen. Was hat Sie so sicher gemacht?

Ich wusste immer, dass ich mir nichts vorzuwerfen hatte. Als ich ab 2017/2018 Einblick in die Unterlagen nehmen konnte, die der DFB mir zuvor vorenthalten hatte, war mir klar, dass mir nichts passieren konnte. Das Ganze ist ein unter den früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Rainer Koch begonnenes Täuschungsmanöver in der Aufklärung, das vom „ganzen neuen DFB“ über Jahre mit millionenschweren Gutachten irreführend perfektioniert wurde. Nur um sich selbst den Rücken freizuhalten, wurden frühere Führungskräfte wahllos mit haltlosen Verdächtigungen konfrontiert und diskreditiert. Nur der ehemalige DFB-Boss Reinhard Grindel war bereit, mir zuzuhören – kurz danach musste er gehen.

Sie sollen für die Einstellung des Verfahrens vor dem Landgericht Frankfurt nun eine Geldauflage von 5000 Euro für gemeinnützige Zwecke zahlen. Was hat es damit auf sich, warum müssen Sie diese Summe zahlen? Und: Werden Sie dies tun?

Ob ich es tun werde, muss ich mit meiner Familie und meinem Rechtsanwalt Hans-Jörg Metz, der mich immer glänzend beraten hat, nächste Woche entscheiden. Eine Einstellung hätte, so die deutliche Intention des Gerichts, das auch für mich wichtige Ergebnis, sofort Rechtskraft eintreten zu lassen. Deswegen gibt es diese vergleichsweise geringe Geldauflage. Der andererseits sichere Freispruch würde noch einige Monate dauern und könnte dann durch Rechtsmittel noch jahrelang hinausgeschoben werden. Das gilt es abzuwägen, mal sehen ... Im Übrigen muss ja auch die Staatsanwaltschaft zustimmen.

Für Sie endet nun bald ein Verfahren, das sieben Jahre Ermittlungsarbeit und mehr als ein Jahr Prozessdauer beinhaltete. Wie sehr hat sie der WM-Prozess – auch emotional – mitgenommen?

Meine Aufgabe beim DFB war einzigartig, da muss man auch mit den Schattenseiten leben. Ich habe eine großartige Familie und einige wirkliche Freunde, die mir immer vertraut und mich unterstützt haben. Zu Ihrer Frage: Es gab ganz sicher auch ein paar unangenehme Momente in diesen Jahren, aber wir haben es überstanden, wir sind zufrieden, uns geht es gut.

Der eine Prozess endet, der nächste steht schon vor der Tür: Der DFB hat Sie auf Schadensersatz über einen Streitwert von 24 Millionen Euro verklagt. Im Kern geht es um finanzielle Schäden, die dem Verband durch die „Sommermärchen-Affäre“ entstanden sind oder noch entstehen könnten. Was erwarten Sie von diesem Verfahren?

DFB-Chef Bernd Neuendorf und seine Präsidiumskolleginnen und -kollegen wollen sich damit offenbar absichern. Wogegen weiß ich nicht. Warum will man sich gegen einen früheren Präsidenten absichern, der, wie das Gericht ja nun ausgeführt hat, eigentlich noch nicht einmal auf die Anklagebank gehört hätte? Die DFB-Klage wird abgewiesen werden. Die Vorgehensweise des DFB-Präsidiums ist charakterlos, so verhält man sich nicht gegenüber einem früheren Präsidenten, die Damen und Herren wissen offenbar nicht, was sie getan haben und tun.

Der Sommermärchen-Prozess, eine Unterlassungsklage des katarischen Fußball-Verbandes gegen Ihre Person im Jahr 2022, bald der Prozess des DFB gegen Sie – werden Sie nicht langsam „gerichtsmüde“?

Gerichte sind dazu da, Unrecht zu beseitigen und Frieden zu stiften. Ich bin kein „Prozesshansel“ und habe gerade gegenüber dem DFB immer wieder meine Hand ausgestreckt. Die Justiz hat meine Hand nunmehr erkennbar ergriffen, die DFB-Führung hat das gegenüber ihrem früheren Präsidenten nicht nötig. Wenn man also glaubt, mich mit unsinnigen Klagen diskreditieren zu können, dann bleibe ich hellwach!