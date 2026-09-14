Meinung zum US-Open-Sieg Zverev hat sich als Champion neu erfunden Jochen Dick 14.09.2026, 11:44 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen zweiten Grand-Slam-Titel innerhalb kurzer Zeit gewonnen. Das ist das Ergebnis harter Arbeit, kommentiert unser Redakteur Jochen Dick.

D ie Geschichte von Alexander Zverev bei Grand-Slam-Turnieren war bis zum 7. Juni dieses Jahres eine unvollendete, fast tragische. Verletzungspech, sportliche Dramen, persönliche Fehlleistungen und Formkrisen hatten verhindert, dass der Hamburger Profi sich einen der Titel bei den vier wichtigsten Turnieren im Tenniskalender sicherte.







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