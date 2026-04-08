Kommentar von Olaf Paare Yakut tritt Vertrauen des FC Schmittweiler mit Füßen Olaf Paare 08.04.2026, 12:14 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Das Beben, das die Trainerentscheidung bei Eintracht Bad Kreuznach ausgelöst hat, kommentiert unser Sportredakteur. Er identifiziert auch den neuen starken Mann des abstiegsbedrohten Verbandsligisten.

Nun gibt es schon einen Trainerwechsel, bevor das erste Training auch nur terminiert ist. Der Rückzug von Baris Yakut beim FC Schmittweiler löst Kopfschütteln aus und verärgert die Schmittweilerer verständlicherweise. Sie wähnten sich mit einem ambitionierten Trainer und guten Zugängen in Sachen Planung für die neue Saison sehr weit.







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