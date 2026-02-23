Nachschlag von Olaf Paare Weingärtners Aus war der Knaller der Winterpause Olaf Paare 23.02.2026, 12:06 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Das runde Leder rollt wieder an der Nahe – und das ist gut so. Trotzdem hatte die Winterpause einmal mehr einiges an Veränderungen zu bieten. Der Trainerwechsel in Hüffelsheim stach hervor, wie unser Sport-Redakteur in seinem Nachschlag festhält.

Im Stadionheft der SG Hüffelsheim zum Jahresauftakt stand neben dem Foto von Trainer André Weingärtner, der einen Ausblick auf die Partie gab, der Name Andy Baumgartner – also ausgerechnet der Name des Trainers des Lokalrivalen SG Weinsheim. Ein Verschreiber, der bei vielen ein Schmunzeln, bei manchen aber auch Schnappatmung auslöste.







