Das runde Leder rollt wieder an der Nahe – und das ist gut so. Trotzdem hatte die Winterpause einmal mehr einiges an Veränderungen zu bieten. Der Trainerwechsel in Hüffelsheim stach hervor, wie unser Sport-Redakteur in seinem Nachschlag festhält.
Lesezeit 1 Minute
Im Stadionheft der SG Hüffelsheim zum Jahresauftakt stand neben dem Foto von Trainer André Weingärtner, der einen Ausblick auf die Partie gab, der Name Andy Baumgartner – also ausgerechnet der Name des Trainers des Lokalrivalen SG Weinsheim. Ein Verschreiber, der bei vielen ein Schmunzeln, bei manchen aber auch Schnappatmung auslöste.