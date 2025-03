Warum Schiris mitschuldig an der Schauspielerei sind

Fußballer sind wehleidige Schauspieler. Jeder kennt dieses Klischee, das zugegebenermaßen vor allem einige Superstars nur allzu gerne befeuern. Wer sich beispielsweise Neymar ins Gedächtnis ruft, der hat umgehend die Bilder von einem Kicker im Kopf, der sich – auch ohne Berührung – wie von der Axt gefällt zu Boden wirft, nicht ohne anschließend erst nach sieben Rollen mit schmerzverzerrten Gesicht und Wehgeschrei zum Liegen zu kommen. Ja, diese Fußballer nerven.

Aber es gibt auch jede Menge Kicker, die aus ganz anderem Holz geschnitzt sind. Angreifer, die Tritt um Tritt einstecken, deren Schienbein Beule um Beule ziert, deren Zehen ständig blauschwarz schimmern und deren Knöchel dauerdick sind. Und die trotzdem keinen Freistoß und keinen Elfmeter bekommen, weil sie zwar über Körperspannung und ausgeprägtes Gleichgewichts- und Ehrgefühl verfügen, nicht aber über Schauspieltalent. Weil sie trotz Knüffen, Püffen, Tritten, Blutgrätschen, Beinstellfallen und Zerraktionen einfach nicht hinfallen. Das nervt wie das Getue von Neymar.

Im Regelwerk steht nirgends, dass zum Foul das Hinfallen gehört

Also es nervt natürlich nicht, dass besagte Fußballer nicht hinfallen, das ist sogar richtig klasse. Aber es nervt extrem, dass Schiedsrichter dann nicht pfeifen, dann keine Strafen verhängen. Ganz offensichtlich scheinen Referees nach der Devise zu handeln, dass ein Foul erst komplett ist, wenn der malträtierte Kicker zu Boden gestürzt ist, mindestens eine Rolle gemacht und sich auf Hartplätzen ein „Bräädsche“ (diese fiesen Schürfwunden) zugezogen hat.

Das kann es einfach nicht sein, denn im Regelwerk steht nirgendwo, dass man als Angreifer hinfallen muss, um einen Elfer zu kriegen, dass man mit dem Gesicht zu bremsen hat, um mit einem Freistoß belohnt zu werden. Wenn Schiedsrichter ein Foul nur daran erkennen, dass einer umgefallen ist oder sie sogar wollen, dass ein Stürmer in sich zusammensackt, damit gepfiffen werden kann, dann machen sie sich mindestens mitschuldig an der Schauspielerei, die so oft am Fußball kritisiert wird.