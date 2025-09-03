Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit - und die Frage, aus welchem Material die Tore des alten Sportplatzes in Langweiler sind. Und - ob es früher noch Netze und auch schon Apfelbäume gab...

Gerade war ich mal wieder am alten Sportplatz in Langweiler. Warum? Nun – die Neugier hat mich hingetrieben. Die Neugier, ob mein Gehirn recht hat oder doch Edwin Bock. Edwin Bock ist der Vorsitzende des SV Langweiler, der am Wochenende seinen hundertsten Geburtstag feiert. Also der Verein, nicht sein Vorstand. Edwin Bock hat mich netterweise zur Jubiläumsfeier eingeladen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe hinzugehen, aber beschäftigt hat mich der Verein, sein alter Sportplatz und am meisten dessen Tore.

Vor einigen Jahren nämlich – während der bleiernen Corona-Zeit – habe ich im Rahmen der Serie „längst vergessene Sportplätze“ auch über den Platz und damit über die Fußballgeschichte des SV Langweiler geschrieben. Komischerweise habe ich ein Detail, von dem mir Edwin Bock damals berichtet hat, nie vergessen – nämlich dass der Verein zu seinem 60. Geburtstag Aluminiumtore angeschafft hätte. „Aber ich habe doch dort als Jugendlicher auf mindestens ein Tor mit Holzpfosten und -latte gekickt“, habe ich gedacht. Ich war mir eigentlich tausendprozentig sicher – auch, weil ich beim Memorieren solcher fußballerischen Kleinigkeiten eigentlich – ich bitte meine Unbescheidenheit zu entschuldigen – ziemlich gut bin.

Ich habe mich gewundert, dass ich die Lage am Platz nicht schon überprüft habe, unmittelbar nach dem Edwin Bock mir von den Holztoren erzählt hat. Aber irgendwie scheine ich das damals einfach hingenommen zu haben. Nun ist mir also aber wieder eingefallen, dass Edwin Bock etwas von Alu-Toren erzählt hat – und siehe da, beim Studium meines eigenen Textes über den „längst verlassenen Sportplatz“ des SV Langweiler habe ich die Passage auch gefunden. Da heißt es gleich zu Beginn: „Schutzhütte und Tore aus Aluminium hat der SV Langweiler zu seinem 60-jährigen Bestehen angeschafft. 1985 war das. Auf die beiden Alutore ist nie um Punkte gespielt worden (...)“, erzählt Edwin Bock, der Vorsitzende des SV Langweiler.

Quatsch – habe ich jetzt gedacht. Da steht mindestens ein Holztor. Ich wäre sofort jede Wette eingegangen – und hätte sie schon mit Pauken und Trompeten verloren, wenn ich nur die Bildergalerie, die meinen eigenen Text illustriert hat, genau angeschaut hätte. Joachim Hähn, der geschätzte NZ-Sportfotograf, hat den Platz samt seiner Kisten vor vier Jahren ja geknipst. Und zu sehen sind auf den Fotos eindeutig Aluminium-Tore. Doch anstatt die Bildergalerie von damals durchzuklicken, bin ich lieber nach Langweiler zum Sportplatz gefahren.

i Okay, das Tor ist nicht aus Holz. Dass Erinnerungen an früher trügen können, musste sich auch unser Autor eingestehen. Sascha Nicolay

Idyllisch liegt das Gelände da. Apfelbäume säumen den Platz. Und an seinen Kopfenden steht jeweils ein Tor aus – Aluminium. Das eine, jenes Richtung Sensweiler, ist zwar recht ordentlich mit Gras bewachsen, aber es ist ganz eindeutig nicht aus Holz.

So recht mag ich mich trotzdem nicht geschlagen geben, denn vor meinem geistigen Auge sehe ich mich zwischen den Pfosten des Tores Richtung Sensweiler hin- und her springen. Zwischen Holzpfosten wohlgemerkt.

Besuch aus Kaiserslautern und Elfmeterserien

Tatsächlich war ich nämlich früher als Jugendlicher gar nicht so selten auf diesem alten Sportplatz des SV Langweiler, der – 1965 mithilfe von US-amerikanischen Planierraupen angelegt – gar nicht soooo alt ist. Auf das schon mehrfach beschriebene Tor habe ich meist mit dem Freund meiner Tante Astrid gekickt, wenn er aus Kaiserslautern zu Besuch war. In meiner Erinnerung geschah das ziemlich häufig, aber ich befürchte, dass mir auch da mein Gehirn einen Streich spielt – womöglich so, wie bei der Frage nach dem Material der Langweilerer Torpfosten.

Elfmeterserien hat der Freund der Tante geschossen – immer wieder irgendwann zwischen 1986 und 1991. Das Spiel war so schön wie einfach. Es hieß: Wie viele seiner Geschosse halte ich – bei zehn Versuchen, bei 20, 30 oder gar hundert? Ich habe eine Zahl vorgegeben, etwa fünf von zehn, und er hat versucht, sie zu übertreffen. Natürlich ist ihm das niemals nicht gelungen...

Das weiß ich so sicher, wie dass die Tore in Langweiler aus Holz und nicht aus Aluminium waren. Schöne weiße Holztore waren es.

Edwin Bock würde mir jetzt umgehend widersprechen. „Die Holztore vor 1985 waren in den Vereinsfarben des SV Langweiler gestrichen – schwarz und weiß“, würde er sagen. Und ein Blick auf alte Bilder bestätigen das. Ich fürchte, ich muss mich geschlagen geben. Wahrscheinlich haben wir auf Alu-Tore Elfmeter geschossen. Aber die Netze waren noch dran! Die sind irgendwann freilich entfernt worden, weil sie, laut Edwin Bock, „kaputt, überwuchert und regelrecht eingewachsen“ gewesen seien.

i Eine Fußballidylle hat der SV Langweiler zu bieten: Aluminiumtor in hohem Gras vor Apfelbaum. Sascha Nicolay

Netze gab es auf jeden Fall noch, als ich aus Spaß an der Freude immer wieder in Langweiler auf dem Platz gekickt habe. Das weiß ich wirklich sicher, ganz einfach deshalb, weil ich auf gähnend leere Tore – egal, ob aus Holz oder Aluminium – niemals geschossen hätte. Viel zu anstrengend wäre das ja gewesen, wirklich jeden Ball, der nicht am Pfosten oder auf meinen Fäusten gelandet wäre, wieder zu holen. Heute wäre das womöglich sogar gar nicht so schlimm, denn die Apfelbäume hinter jenem mehrfach beschriebenen Gehäuse haben eine beachtliche Höhe und Dichte, und sie würden sicher den einen oder anderen Ball aufhalten. Vor mehr als 30 Jahren standen die da nicht.

Ob mich zumindest in der Apfelbaumfrage meine Erinnerung nicht verlassen hat, das ist bestimmt bei jener Ausstellung zu erfahren, die der SV Langweiler am Sonntag, um 10 Uhr, im Rahmen seines Festprogramms eröffnet. „100 Jahre SV Langweiler“ heißt sie und ist nur ein Höhepunkt der zweitägigen Feier, die auf dem Festplatz in Langweiler stattfindet. Eine Sache bedauere ich: Gekickt wird auf dem alten Sportplatz des SV Langweiler am Samstag und Sonntag wohl nicht. Schon gar nicht spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Vielleicht sollte ich versuchen, den Freund und späteren Mann meiner Tante Astrid zu kontaktieren. Wir könnten dann mal wieder ein paar Elfmeter schießen. Also ich hätte Bock. Aber Netze müssten die Langweilerer dann schon wieder aufhängen – an jenes Aluminiumtor, das für mich immer aus Holzpfosten und -latte bestehen wird...