Das Moebus-Stadion bezeichne ich gerne als mein Wohnzimmer. Regelmäßig beobachte ich von meinem Stammplatz drei Meter rechts vom Kabinengang die Fußballspiele von Eintracht Bad Kreuznach. Die erste Partie bereits im Frühjahr 1989. Doch auf einmal ist alles anders. Das Stadion heißt nicht mehr Moebus-Stadion. Der Hauptplatz firmiert nun unter dem Namen Nahe-Stadion, das gesamte Areal heißt Moebus-Sportpark. Gewöhnungsbedürftig, aber bekommen wir hin. Doch damit nicht genug: Am Sonntag beim Derby gegen den SV Alemannia Waldalgesheim stand ich nicht mehr mitten in der prallen Sonne. Nein, ein Dach über der Sitzplatztribüne und über meinem Stammplatz spendete Schatten. Nicht schlecht, und in den ungemütlicheren Jahreszeiten werden wir fortan auch vor Wind und Regen geschützt. Im Winter dürfte nämlich häufiger als bisher im Nahe-Stadion gespielt werden, schließlich gehört die Flutlichtanlage zum nächsten Bauabschnitt. Mäzen Theo Suess und seiner Stiftung sei Dank.

Kein Käsekuchen und keine Fastnachtsmusik

Und weiter geht es mit den Veränderungen: Auf den berühmten Käsekuchen im Treff mussten die Fans am Sonntagnachmittag verzichten, auch unsere Ohren mussten sich umstellen. Statt das von Oliver Holste bevorzugte „Hey Kreuznach“, beschallte nun AC/DC das weite Rund. Wer Yannik Wex als Spieler verpflichtet, kauft sich eben auch dessen Vater Thomas als Stadionsprecher und DJ ein.

Und was tut sich noch alles bei der Eintracht? Dass Kathrin Breivogel bei der Jahreshauptversammlung im Oktober nicht mehr als Vizepräsidentin kandidiert, ist ein offenes Geheimnis. Sie ist unsichtbar geworden. Bei den weiteren Verantwortlichen sagen die einen so und die anderen so. Die Absage einer Pressekonferenz hat die Verwirrung noch vergrößert. Allerdings bringen sich einige Interessenten, die zuvor länger nicht bei der Eintracht gesichtet worden waren, in Position. Der Wahlkampf hat also begonnen, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass im Herbst auf die Neuerungen im Stadion auch personelle Veränderungen folgen werden.