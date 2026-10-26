Nachschlag von Olaf Paare Votum stärkt den starken Mann der SGH Olaf Paare 26.10.2026, 15:42 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Die Professionalisierung der SG Hüffelsheim wird nun auch in der Vereinsstruktur deutlich. Eine GmbH regelt in Zukunft den Spielbetrieb. Unser Redakteur Olaf Paare ordnet die Dinge in seiner Kolumne ein.

D ieser Schritt ist im Amateurfußball in der Region einzigartig, und die Mitglieder der SG Hüffelsheim sind damit als fortschrittlich zu bezeichnen. Sie haben nämlich einstimmig dafür votiert, dass das Spielrecht der ersten Mannschaft, die aktuell in der Fußball-Verbandsliga kickt, in eine GmbH übergeht.







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