Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit und ein spannendes Kapitel in der Geschichte des TuS Hoppstädten und des SV Weiersbach. Wir reisen zurück in die Saison 2009/2010

Irgendwie muss Telepathie im Spiel gewesen sein. Anders kann ich mir nicht erklären, dass sich Hans-Jürgen München via Textnachricht ausgerechnet in dem Moment bei mir gemeldet hat, als ich über ein Thema für diese „Nachspielzeit“ gebrütet habe. Ich hatte drüber nachgedacht, mal wieder was über „meinen“ FCK zu schreiben oder – so als Trost für den SC Idar-Oberstein – über meine Erinnerung an diverse Klatschen bei den Sportfreunden Eisbachtal. Doch Hans-Jürgen München hatte eine viel bessere Idee.

Wobei – eigentlich war es keine Idee, eigentlich wollte er noch nicht einmal, dass das, was er mir mitzuteilen hatte, in der Zeitung steht. Er wollte sich eigentlich nur – wie er geschrieben hat – „unter Fußballnostalgikern austauschen“. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, Hans-Jürgen München hat mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Ich habe an dieser Stelle, in den vielen Jahren, in der ich diese Kolumne schreibe, bestimmt schon einmal zum Ausdruck gebracht, wie sehr ich Hans-Jürgen München mag und schätze. Und deshalb war ich auch alles andere als gram, dass mir der Weiersbacher, der nicht nur dem SVW, sondern auch dem TuS Hoppstädten eng verbunden ist, auf freundliche Weise mitteilte, dass ich mal wieder knapp daneben gelegen hatte – um vier Jahre...

Am 3. April 2010 gewann der TuS beim SVW 2:1

Natürlich geht es um die Mutter aller Derbys. Es geht ums Doppelortduell zwischen dem SV Weiersbach und dem TuS Hoppstädten. 19 Jahre seien schon vergangen, seit sich zum letzten Mal die ersten Mannschaften dieser beiden großen Traditionsvereine des Kreises Birkenfeld gegenübergestanden hätten, habe ich in der Vorschau auf das A-Klasse-Duell des SVW und des TuS am Freitag geschrieben. Leider habe ich bei meiner Recherche glatt das Jahr 2010 übersehen – vor allem den Ostersamstag damals. Denn tatsächlich war es jener 3. April, an dem Weiersbacher und Hoppstädtener Elitekicker letztmals die Fußballschuhe gekreuzt hatten. „Ich erinnere mich genau daran. Ich war Trainer beim TuS Hoppstädten, und wir haben in Weiersbach 2:1 gewonnen“, meinte Hans-Jürgen München. Bevor ich wieder mich selbst mit einer fehlerhaften Recherche aufs statistische Glatteis begeben hätte, habe ich lieber mit ihm telefoniert.

Dabei wurde mir klar, dass ich eigentlich darauf hätte kommen sollen, dass der SV Weiersbach und der TuS Hoppstädten damals in der Saison 2009/2010 gemeinsam in der Bezirksliga gespielt haben. Ich war nämlich als Trainer des SV Niederwörresbach Gegner von beiden. Aber – anders als ich – hat Hans-Jürgen München akribisch Buch geführt. Und so wusste er auch noch genau, wie das letzte Doppelort-Derby endete und wer die Tore geschossen hat.

„Asi“ Schmidt verdirbt Hans-Jürgen München Marseille

Und während der Hoppstädtener Coach mir mitteilte, dass Marc-Philipp Alles den SVW in Führung gebracht hatte, Tobias Alles und Alexander Bambach die Angelegenheit aber in einen 2:1-Sieg für den TuS drehten, dämmerte es tief in meinem Hirnkasterl. Darüber hatte ich doch erst geschrieben – neulich. Nun, es ist gerade mal knapp fünf Monate her, dass ich anlässlich des Duells der zweiten Hoppstädtener Mannschaft mit dem SVW vergangenen Saison in der B-Klasse im Rahmen einer „Nachspielzeit“ an dieses legendäre Spiel erinnert hatte.

Peinlich, peinlich – nicht nur, dass ich das Jahr 2010 übersehen habe, ich kann mich ganz offensichtlich nicht mal an meine eigenen Texte erinnern. Nun will ich die Geschichte dieses Spiels nicht noch einmal herunterbeten, sondern lieber erzählen, wie Hans-Jürgen München das Hinspiel in dieser Saison 2009/2010 erlebt hat. Und – Überraschung – er tobte nicht an der Seitenlinie der Schmittwiese auf und ab. „Ich war im Urlaub und gerade in Marseille“, berichtet er. Mit dem „letzten Aufgebot“ sei sein TuS damals gegen den SVW angetreten. Und dann sei Andreas Schmidt zur Tat geschritten. Hans-Jürgen München erzählt: „Ich hätte gerade einen Ausblick auf Marseille genießen sollen, als „Asi“ das 3:1 für die Weiersbacher geschossen hat.“ Mit dem legendären Torjäger hat Hans-Jürgen München früher beim SVW zusammengespielt. Doch in diesem Moment in Frankreich nervte ihn „Asi“nur noch. „Der ganze Tag in Marseille war versaut“, knurrt München heute noch.

Der TuS Hoppstädten gewinnt die Aufstiegsspiele zur Landesliga

Doch das letzte Kapitel der langen Rivalitäts-Historie zwischen dem SVW und dem TuS Hoppstädten vor jenem 1:9 am Freitagabend hatte 2010 ein glückliches Ende. Hans-Jürgen München sorgte nämlich für einen Doppelerfolg im Doppelort. Der TuS Hoppstädten erreichte nämlich unter Münchens Trainerregie die Aufstiegsspiele zur Landesliga, während der SVW die Saison auf dem wackeligen drittletzten Platz abschloss. Die Weiersbacher waren auf die Schützenhilfe des TuS Hoppstädten angewiesen, denn nur im Falle eines TuS-Aufstiegs durften sie in der Bezirksliga bleiben. Auf Hans-Jürgen München war Verlass. Der Weiersbacher in Diensten Hoppstädtens lieferte. Der TuS stieg durch einen 4:2-Sieg in die Landesliga auf und rettete damit den SV Weiersbach.

Dass Marcel Hoferichter, Alexander Bambach, Alexej Gerasimov und Konstantin Gatke die TuS-Tore beim 4:2 im Aufstiegs-Hinspiel gegen den TuS Rüssingen schossen und dass Thorsten Heinrich mit unglaublichen Glanzparaden ein 2:2 in Rüssingen (nachdem Alex Bambach und Klau-Dieter „Fidel“ Burkhart ein 2:0 vorgelegt hatten) und damit den Hoppstädtener Aufstieg beziehungsweise den Weiersbacher Nicht-Abstieg über die Bühne rettete, das erzählte mir Hans-Jürgen München natürlich auch noch. Und das war zweifellos viel interessanter als meine Erfahrungen mit den Sportfreunden Eisbachtal. Die Nachspielzeit war gerettet, dem Doppelort-Derby und dem Austausch unter Fußball-Nostalgikern sei Dank.