Nachschlag von Olaf Paare Viele Auslöser für die blau-weiße Euphorie Olaf Paare 01.12.2025, 13:31 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Unser Sport-Redakteur Olaf Paare war begeistert. Zwei tolle Fußball-Spiele versüßten sein Fußball-Wochenende. Er blickt in seiner Kolumne auf die Protagonisten aus Bad Kreuznach, Hüffelsheim und Meisenheim.

Spektakulärer hätte das Fußball-Halbjahr in der Nahe-Region kaum enden können. Am letzten kompletten Spieltag erlebten die Fans zehn Tore beim Verbandsliga-Derby zwischen der SG Eintracht Bad Kreuznach und der SG Hüffelsheim sowie sieben Treffer und 100 packende Minuten in der Landesliga zwischen dem TuS Hackenheim und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.







