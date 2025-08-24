Was sagt einem dieser erste Spieltag in der Fußball-Bundesliga? Nun ja: Die Bayern werden wohl noch schwerer aufzuhalten sein. Und die vermeintlichen Konkurrenten haben genug mit sich selbst zu tun.

Es ist die immer wiederkehrende Frage nach dem Start in eine Bundesliga-Saison: Was kann man vom ersten Spieltag ableiten für die restlichen 33 Spieltage? Vorschnelle Schlüsse sind schnell mal gezogen, und schon am zweiten Spieltag kann vieles wieder anders aussehen. Zum Beispiel könnte der FC Augsburg unter Sandro Wagner die Bayern überrumpeln. Oder die erstarkten Hoffenheimer könnten den Lauf der Frankfurter Eintracht bremsen.

Nur die Eintracht überzeugt

Auch könnte der BVB die Geister, die er regelmäßig ruft, mit einem Heimsieg gegen Union Berlin wieder vertreiben. Nach dem 3:3 nach 3:1-Führung beim FC St. Pauli hat die Dortmunder Borussia mal wieder die leidige Diskussion um fehlende Siegermentalität an der Backe. Bei RB Leipzig haben sie nach dem 0:6 in München ganz andere Probleme. Überhaupt: Von den fünf Mannschaften, die den übermächtigen Bayern vielleicht und unter Umständen im Titelrennen gefährlich werden könnten, haben vier zum Auftakt schwach (Dortmund, Stuttgart) bis sehr schwach (Leipzig, Leverkusen) gespielt. Einzig Frankfurt überzeugte, und dabei musste Königstransfer Jonathan Burkardt gar nicht mal als Torschütze in Erscheinung treten.

Bei den Bayern waren drei Spieler aus der mit vier Akteuren nicht gerade üppig besetzten Offensivabteilung für die sechs Treffer gegen Leipzig verantwortlich. Das stimmt trotz der gescheiterten Transfers von Florian Wirtz und Nick Woltemade positiv. Für die kräftezehrenden Herausforderungen in drei Wettbewerben ist dieser Personalansatz allerdings auf Kante genäht, Rotation so nur schwer möglich.

Zur Schonung in der Bundesliga?

Aber bleiben wir beim Ist-Zustand des alten und für viele schon neuen deutschen Meisters: Sollten sich die Eindrücke des Saisonauftakts verfestigen, so könnten die Münchner den nationalen Ligenbetrieb zur Schonung nutzen, um für die echten Herausforderungen auf internationalem Terrain gewappnet zu sein. Es wäre eine ernüchternde Erkenntnis aus dem ersten Spieltag – und eine düstere Aussicht für die restlichen 33 Spieltage.