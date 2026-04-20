Nachschlag von Olaf Paare Über dem Nahe-Stadion scheint wieder die Sonne Olaf Paare 20.04.2026, 13:04 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

So schnell kann sich der Wind drehen und mit ihm die Stimmungslage. Die Situation bei Eintracht Bad Kreuznach und der SG Hüffelsheim analysiert unser Sportredakteur in seiner Kolumne.

Wie schnelllebig das Auf und Ab des Fußballs mittlerweile auch im regionalen Bereich ist, weisen die beiden Nahe-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach und SG Hüffelsheim dieser Tage auf beeindruckende Art und Weise nach.Da startete die Eintracht ernüchternd bis enttäuschend ins neue Jahr, die weitere Zugehörigkeit zur Verbandsliga stand infrage.







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