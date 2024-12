Meinung: Nur Verlierer Turnier in Rhaunen wurde zu leichtfertig abgebrochen 30.12.2025, 14:07 Uhr

Dass Schiedsrichter Matthias Fuchs das Hallenturnier in Rhaunen unterbrach, nachdem er von einem Zuschauer beleidigt wurde, fanden fast alle nachvollziehbar. Doch ob der Abbruch des Turniers gerechtfertigt war, steht auf einem anderen Blatt.

Darf man als Journalist am Morgen eine andere Meinung haben als am Abend zuvor? Ich will meinen Kommentar zum Abbruch des Hallenturniers in Rhaunen mit genau dieser Frage beginnen, um deutlich zu machen, wie schwierig es geworden war, den Knoten zu lösen, der sich zuzuziehen begann, als Schiedsrichter Matthias Fuchs vollkommen zu Recht die Partie zwischen dem SV Niederwörresbach und dem SV Mittelreidenbach unterbrach, weil ihn ein Zuschauer ...

