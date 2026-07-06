Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und eine unvorstellbare Story, in der Markus Schulz, der Bürgermeister der VG Herrstein/Rhaunen, Markus Schulz, die Rolle von Donald Trump übernimmt und Jürgen Falz jene von Gianni Infantino.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn ich als Fußball-Junkie derzeit die Wahl hätte, mir live vor Ort ein Spiel der Weltmeisterschaft oder ein Freundschaftsspiel zweier B-Klasse-Mannschaften bei einem Sportfest anzuschauen, dann würde ich ohne jedes Zögern die Sportfest-Partie wählen.