Sascha Nicolays Nachspielzeit Trump, Infantino und der TV Hettenrodt Sascha Nicolay 06.07.2026, 15:29 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und eine unvorstellbare Story, in der Markus Schulz, der Bürgermeister der VG Herrstein/Rhaunen, Markus Schulz, die Rolle von Donald Trump übernimmt und Jürgen Falz jene von Gianni Infantino.

Wenn ich als Fußball-Junkie derzeit die Wahl hätte, mir live vor Ort ein Spiel der Weltmeisterschaft oder ein Freundschaftsspiel zweier B-Klasse-Mannschaften bei einem Sportfest anzuschauen, dann würde ich ohne jedes Zögern die Sportfest-Partie wählen.







Artikel teilen

Artikel teilen