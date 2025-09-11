Dass der SC Idar-Oberstein moderat auf seine Krise reagiert hat, ist okay. Ob Marco Reich in der Cheftrainer-Unterstützerrolle aber richtig aufgehoben ist, muss sich weisen. Auf jeden Fall scheinen Kader und Ziele nicht recht zueinander zu passen.

Es ist gut, dass der SC Idar-Oberstein an Tomasz Kakala festgehalten hat. So viel Kredit sollte ein Mann, der mit kurzer Unterbrechung seit einem Vierteljahrhundert diesen Verein mitprägt, schon haben, dass ihm nicht nach einem holprigen, aber keineswegs katastrophalen Saisonstart gleich der Stuhl vor die Tür gestellt wird. Vor allem deshalb nicht, weil Tomasz Kakala bis hierhin einen sehr guten Job als Cheftrainer des SC gemacht hat. Meister in der Verbandsliga zu werden und dann die Oberliga zu halten, das ist keine Kleinigkeit.

Trotzdem befindet sich Kakala jetzt in Turbulenzen. Sein Verhältnis zur Mannschaft ist nicht ungetrübt, es gibt Kritik an seinem Führungsstil und den Schwerpunkten seiner Trainingsarbeit. Zudem könnte die tabellarische Lage trügerisch sein. Sechs Punkte bisher sind eigentlich noch okay, wenn Abstiegskampf der Maßstab und der Klassenverbleib - wie von Kakala immer wieder postuliert - das Ziel sind. Doch so recht will das Ziel nicht zum Kader passen. Der SC hat sich schließlich ins Zeug gelegt, hat sich auf wichtigen Positionen verstärkt. Der Kader scheint besser und wahrscheinlich auch kostenintensiver als der der vergangenen Saison zu sein, arbeitet bisher aber keinen nennenswerten Unterschied heraus oder präsentiert sich gerade defensiv sogar schwächer.

Marco Reich übernimmt Verantwortung

Christian Schwinn als Sportvorstand und Marco Reich als Kaderplaner ist diese Unwucht bewusst, und deshalb sind sie nicht zufrieden. Es spricht für sie, dass sie nicht gleich die Trainer-Notbremse gezogen haben, weil ihr Kader gerade durch die Oberliga holpert. Marco Reich als Unterstützer, als Helfer, Berater, wenn nötig als eine Art weiterer Co-Trainer einzusetzen, ist eine moderate Anpassung. Und Reich übernimmt Verantwortung, weil er schließlich den Kader mitzusammengestellt hat.

Ob die Idee wirklich gut ist – oder nur gut gemeint, muss sich freilich weisen. Alle Beteiligten beteuern zwar, dass die wahre Intention der Maßnahme ist, Know-how zu bündeln, dass Marco Reich kein zweiter Cheftrainer ist, kein Aufpasser – aber er ist nun einmal nicht irgendwer, sondern eben Marco Reich! Mit einer bemerkenswerten Vita als Profi und Erfolgen als Trainer sowohl im Aktiven- als auch im Jugendbereich, und er ist zudem ein kommunikativer Typ mit klarer Haltung und Meinung.

Man sollte einfach nicht unterschätzen, dass die Cheftrainerposition eine Machtposition ist. Und selbst wenn Marco Reich sich komplett einordnet (wovon übrigens absolut auszugehen ist), dürfte gerade in schwierigen Lagen bei den Spielern die Frage auftauchen, ob Tomasz Kakala wirklich das Sagen, das letzte Wort hat – oder vielleicht doch Marco Reich. Mindestens schwierig ist die neue Konstellation und nur erfolgversprechend, wenn Kakala und Reich immer mit einer Stimme reden. Wobei ein Wort zur Mannschaft zu sagen wäre.

Spieler müssen sich endlich auch wie Oberligaspieler verhalten

Beide, Kakala und Reich, sind dabei darauf angewiesen, dass sich endlich alle 28 Spieler dieses (zu) großen Oberligakaders auch tatsächlich wie Oberligaspieler verhalten. Jeder einzelne Akteur muss sich hinterfragen, ob er das bisher auch immer getan hat oder ob er nur erzählt hat, dass er Oberligaspieler sein will. Urlaube während der Vorbereitung oder sogar während der schon laufenden Saison sind nämlich ein Indiz dafür, dass der Betreffende (noch) kein Oberligaspieler ist. Um in dieser hohen Spielklasse wirklich bei hundert Prozent mithalten zu können, kann man es sich eigentlich nicht leisten, auf Training zu verzichten und sich im Urlaub zu vergnügen.

Und weil sich schon ziemlich viele Akteure des Kaders den Urlaubsluxus mitten im Oberligabetrieb gegönnt haben, sollten sie sich nun in der Pflicht sehen, mit Leistung ihren Trainer zu stützen.

Im Idealfall bringt Kakala dann den SC Idar-Oberstein mit der geräuschlosen Hilfe von Reich rasch in die gewünschte sportliche Spur. Gelingt das nicht, dann droht ein ungemütlicher, stürmischer Herbst im Haag. Ein Herbst im Abstiegssumpf, in dem die Trainerfrage wieder aufploppen würde und Woche für Woche aufs Neue zu beantworten wäre.