Nachschlag von Olaf Paare Trainerentscheidungen fallen immer früher 20.10.2025, 11:00 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Bereits Mitte Oktober, also nach einem guten Viertel der Spielzeit, haben die Trainer der TSG Planig ihren Ausstieg zum Saisonende verkündet. Unser Sportredakteur ordnet die Entwicklung in seiner Kolumne ein.

Ja, ist denn schon Weihnachten? In den vergangenen Jahren hatte es sich eingependelt, dass die meisten Fußball-Vereine zwischen dem letzten Spiel vor der Winterpause und dem Jahreswechsel ihre sportliche Zukunft klären. Meist lag also eine Vertragsverlängerung unter dem Weihnachtsbaum, oder der Verein hatte rund um Nikolaus die Rute gezeigt und dem Trainer einen neuen Übungsleiter vorgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen