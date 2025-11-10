Nachschlag von Olaf Paare
Trainer (ver)zweifeln an Verlässlichkeit der Spieler
Olaf Paare
Jens Weber. MRV

Unser Sportredakteur blickt auf die Merkmale der ersten Saisonhälfte. Die vielen Alleingänge in den Ligen und die Personalprobleme in etlichen Klubs fallen ihm ins Auge.

Lesezeit 2 Minuten
Halbzeit. In den regionalen Fußballklassen ist die Hinrunde bis auf vereinzelte Nachholspiele abgeschlossen worden. Gefühlt ist die Zeit extrem schnell vergangen. Gerade haben wir noch im T-Shirt die Saison-Premieren verfolgt, schon bibbern wir in der Daunenjacke am Spielfeldrand und reden über Serien und Abstiegsgefahr.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport