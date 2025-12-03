Einwurf zum Cosmos-Punktabzug Tipp zum Advent: Öffnet Türchen zum Wechselfensterchen Mirko Bernd 03.12.2025, 05:00 Uhr

i Mirko Bernd Jens Weber. MRV

Unser Sportredakteur macht sich in der Adventszeit Gedanken über Türchen, aber vor allem über Fensterchen. Über Wechselfensterchen.

Nun steht der Gewinner der Oberliga-Partie vom 19. August zwischen Cosmos Koblenz und Rot-Weiss Koblenz also fest. Es ist – Trommelwirbel - niemand. Nicht Cosmos. Nicht Rot-Weiss. Und auch nicht der Verband. Rot-Weiss hatte die Punkte beim 1:2 zunächst einmal sportlich verloren, wollte aber zurecht von der Spruchkammer wissen, warum ein viertes Wechselfenster ungestraft genutzt werden darf.







Artikel teilen

Artikel teilen