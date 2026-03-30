Nachschlag von Olaf Paare Thorsten Effgen war ein Gewinn für die Eintracht Olaf Paare 30.03.2026, 11:56 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Der Trainerwechsel beim Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach ist Thema des Kommentars unseres Sportredakteurs. Seine Erkenntnis: Ein starker Typ ist weg, ein anderes Alphatier übernimmt.

Die Ära, die Thorsten Effgen dreieinhalb Jahre lang bei Eintracht Bad Kreuznach geprägt hat, ist zu Ende. Für die einen kam die Freistellung des Trainers überraschend, hinter den Kulissen hatte sie sich schon länger abgezeichnet. Egal wie, eines steht fest: Thorsten Effgen war ein Gewinn für die Eintracht.







Artikel teilen

Artikel teilen