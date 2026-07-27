Kommentar von Sascha Nicolay
SWFV sollte wegen Hitze den ersten Spieltag verschieben
Sascha Nicolay
Sascha Nicolay
Jens Weber. MRV

Bei gefrorenen Böden oder Gewitter wird zu Recht nicht Fußball gespielt – zu gefährlich. Aber wie ist es denn am Sonntag bei heißen Temperaturen. Unser Autor hat dazu eine Meinung

Lesezeit 2 Minuten
Was passiert eigentlich, wenn ein Schiedsrichter am Sonntag, um 14.30 Uhr, – also eine halbe Stunde vor dem Anstoß der neuen Fußball-Saison bei den Amateuren – irgendwo auf dem Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbands einen Platz betritt und dann entscheidet, dass er das Spiel nicht anpfeifen wird, weil eine Gefährdung der Spieler vorliegt.
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