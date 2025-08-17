War das nun die Wachablösung im Fußballkreis Bad Kreuznach? Hat die SG Hüffelsheim der SG Eintracht Bad Kreuznach am Freitagabend den Rang abgelaufen? Nein, für eine solche Änderung der Rangordnung braucht es sportlich ein bisschen mehr als einen Derbysieg und den kurzfristigen Sprung an die Tabellenspitze der Verbandsliga. Dazu hat die Eintracht über viele Jahre auf konstant hohem Niveau zu gut geliefert und sich damit den Respekt auf einen längeren Betrachtungszeitraum verdient.

Aber natürlich war der Jahrmarkts-Freitag 2025 ein wichtiger Fingerzeig. Die SG Hüffelsheim hat mit ihren sportlich Verantwortlichen Simon Engelbert und André Weingärtner eine Mannschaft zusammengestellt, der zuzuschauen Spaß macht, die Gas gibt, die bekannte regionale Köpfe und Top-Spieler aus Mainz vereint. Mit dieser Mannschaft muss die Verbandsliga nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und damit bietet die SG Hüffelsheim eine Perspektive namens Oberliga, die es schon seit 20 Jahren im Kreis Bad Kreuznach nicht mehr gegeben hat.

Doch auch die Entwicklung im organisatorischen Bereich sollte nicht unerwähnt bleiben. SGH-Vorsitzender Eric Butzbach-Stelzel und sein Team haben sich beim Derby erstklassig verkauft. Klar ausgewiesene Parkflächen, Parkplatzeinweiser, zahlreiche Kassen, deutlich mehr Getränke- und Essensstände, das perfekte Flutlicht sowie zahlreiche emsige und freundliche Helfer, die nicht auf der Pfingstwiese waren, sondern am Palmenstein. All das zeigt neben dem fußballerischen Geschehen, was sich gerade in Hüffelsheim bewegt. Weingärtner, der von außen dazugekommen ist, betont oft, wie sehr ihm der Verein SG Hüffelsheim mit seinem familiären Charakter und seiner trotzdem ambitionierten Art imponiert. Am Freitag war zu spüren, was er meint. Und das ist vielleicht noch ein bisschen mehr wert als die Feststellung, dass die sportliche Nummer eins im Kreis Bad Kreuznach am Jahrmarkt 2025 rote Trikots trägt.