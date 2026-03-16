Nachschlag von Olaf Paare Spruchkammern im Dauereinsatz Olaf Paare 16.03.2026, 14:21 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Regelverstöße, Spielabbrüche und einiges mehr. In den letzten Wochen der Saison sind die Spruchkammern im Dauereinsatz. Unser Sportredakteur Olaf Paare schaut dabei auf drei aktuelle Verfahren.

Das derzeit am meisten geforderte Gremium der Fußballer ist die Verbandsspruchkammer. Gleich mehrere Fälle ploppen beim Sportgericht auf, wie die Spruchkammern bis vor ein paar Jahren hießen. So müssen die Sportrichter entscheiden, ob es im Bezirksliga-Nachholspiel zwischen dem FSV Idar-Oberstein und der SG Weinsheim einen Regelverstoß des Schiedsrichters gab.







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