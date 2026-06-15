Versammlung in Ochtendung Sportbund Rheinland: Der Sport muss lauter werden Stefan Kieffer 15.06.2026, 10:31 Uhr

i Das neue Präsidium des Sportbundes Rheinland, hintere Reihe von links: Michael Maxheim, Thomas Hombach. Mittlere Reihe von links: Ferdinand Benner, Claudia Altwasser, Marco Schütz. Vordere Reihe von links: Felix Horbach, Monika Sauer und Martin Weinitschke. Dominik Stuntz/Sportbund Rheinland

Die Stimme des organisierten Sports in Rheinland-Pfalz soll lauter werden – und wieder mehr gehört werden. Das forderte auch Monika Sauer, die wiedergewählte Präsidentin des Sportbundes Rheinland, bei der Mitgliederversammlung in Ochtendung.

Der Antritt einer neuen Landesregierung weckt Begehrlichkeiten, auch beim Sport. Die Hoffnung auf eine bessere Behandlung durch die Politik scheint nicht unbegründet. Vor der Landtagswahl hatten die Vertreter der Sportbünde drei Wahlarenen durchgeführt, in denen sie die Parteienvertreter mit ihren Forderungen konfrontierten.







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