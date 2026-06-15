Die Stimme des organisierten Sports in Rheinland-Pfalz soll lauter werden – und wieder mehr gehört werden. Das forderte auch Monika Sauer, die wiedergewählte Präsidentin des Sportbundes Rheinland, bei der Mitgliederversammlung in Ochtendung.
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Der Antritt einer neuen Landesregierung weckt Begehrlichkeiten, auch beim Sport. Die Hoffnung auf eine bessere Behandlung durch die Politik scheint nicht unbegründet. Vor der Landtagswahl hatten die Vertreter der Sportbünde drei Wahlarenen durchgeführt, in denen sie die Parteienvertreter mit ihren Forderungen konfrontierten.