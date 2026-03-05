Vor Landtagswahl am 22. März Sportbünde erhöhen den Druck auf die Politik Jochen Dick 05.03.2026, 13:02 Uhr

i Deutliche Forderungen an die Politik (von links): Landessportbund-Präsident Rudolf Storck neben Klaus Kuhn, dem Chef des Sportbundes Rheinhessen, Rheinland-Präsidentin Monika Sauer und Asmus Kaufmann, Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz. Michael Heinze/LSB

Mehr Einfluss, mehr Wertschätzung – und natürlich auch mehr Geld: Das fordern der Landessportbund Rheinland-Pfalz und die regionalen Sportbünde von der neuen Landesregierung. In drei Wahlarenen in der Region wurden die Forderungen klar artikuliert.

Der organisierte Sport in Rheinland-Pfalz setzt die Landespolitik unter Druck – oder drastischer formuliert: Der Sport will die Politik ein Stück weit vor sich hertreiben. Die sanfte Tour war schließlich nicht allzu erfolgreich. Vor der Landtagswahl am 22.







