Vor Landtagswahl am 22. März
Sportbünde erhöhen den Druck auf die Politik
Deutliche Forderungen an die Politik (von links): Landessportbund-Präsident Rudolf Storck neben Klaus Kuhn, dem Chef des Sportbundes Rheinhessen, Rheinland-Präsidentin Monika Sauer und Asmus Kaufmann, Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz.
Mehr Einfluss, mehr Wertschätzung – und natürlich auch mehr Geld: Das fordern der Landessportbund Rheinland-Pfalz und die regionalen Sportbünde von der neuen Landesregierung. In drei Wahlarenen in der Region wurden die Forderungen klar artikuliert. 

Der organisierte Sport in Rheinland-Pfalz setzt die Landespolitik unter Druck – oder drastischer formuliert: Der Sport will die Politik ein Stück weit vor sich hertreiben. Die sanfte Tour war schließlich nicht allzu erfolgreich. Vor der Landtagswahl am 22.

