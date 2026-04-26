Abstiegskampf der Bundesliga Schwaches Duo stärkt den Rest Jochen Dick 26.04.2026, 14:57 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Es ist ein echtes Schneckenrennen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Kaum ein Team kann sich befreien von den großen Sorgen.

Keiner kommt so recht vom Fleck. Dafür braucht es schon Punkte, also Siege – und die hat die Mehrzahl der Clubs am unteren Ende der Bundesliga-Tabelle wieder nicht geholt an diesem viertletzten Spieltag. Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg überboten sich im direkten Duell in Harmlosigkeiten, der Hamburger SV hat seit nunmehr sechs Spielen nicht mehr gewonnen, für Union Berlin gab es in Leipzig die siebte Niederlage in den vergangenen ...







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