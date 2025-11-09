SC Idar-Oberstein sendet Signal der Geschlossenheit

Was geht vor? Eigene Jugendspieler in der ersten Mannschaft zum Einsatz zu bringen oder Oberligafußball? Diese Richtungsfrage muss der neue Vorstand es SC Idar-Oberstein unter anderem klären.
140 Mitglieder bei einer Generalversammlung eines Vereins sind heutzutage richtig viel. Die Zahl zeigt das Interesse am SC Idar-Oberstein. Die Zeiten sind spannend beim fußballerischen Aushängeschild der Region. Der Tod von Hans Dieter Krieger hat eine Lücke gerissen, die nur schwer zu füllen ist.