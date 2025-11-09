Kommentar von Sascha Nicolay
SC Idar-Oberstein sendet Signal der Geschlossenheit
Sascha Nicolay
Jens Weber. MRV

Was geht vor? Eigene Jugendspieler in der ersten Mannschaft zum Einsatz zu bringen oder Oberligafußball? Diese Richtungsfrage muss der neue Vorstand es SC Idar-Oberstein unter anderem klären.

Lesezeit 1 Minute
140 Mitglieder bei einer Generalversammlung eines Vereins sind heutzutage richtig viel. Die Zahl zeigt das Interesse am SC Idar-Oberstein. Die Zeiten sind spannend beim fußballerischen Aushängeschild der Region. Der Tod von Hans Dieter Krieger hat eine Lücke gerissen, die nur schwer zu füllen ist.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport