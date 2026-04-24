Sascha Nicolays Nachspielzeit SC Idar-Oberstein: Das Diefflen-Urteil ist ein Skandal Sascha Nicolay 24.04.2026, 10:26 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit und einen Kommentar zum Urteil des Regionalverbands Südwest zur Auswechslung von sechs Spielern des FV Diefflen beim 3:2-Sieg beim SC Idar-Oberstein.

Fußball gilt als einfaches Spiel mit einfachen Regeln. Eine Regel ist die „DFB-Regel 3“, die sich mit den Spielern befasst. Unter „Punkt 2“ ist festgelegt, dass maximal fünf Spieler ausgewechselt werden dürfen. Eine Mannschaft darf in einem Punktspiel also höchstens 16 Spieler zum Einsatz bringen.







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