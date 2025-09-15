Das war mal wieder ein absolutes Hammer-Wochenende im regionalen Sport. Deutsche Meisterschaften im Kanuslalom am Salinenwehr, Volkstriathlon in Bad Sobernheim, Start der Handball-Saison und viele interessante Partien am siebten Spieltag der Fußballer, bei denen sich langsam die Spreu vom Weizen trennt.

Gerade bei den beiden Großveranstaltungen wurde wieder einmal deutlich, wie wohl sich Gäste an der Nahe fühlen. Positives Feedback gab es sowohl für den KSV Bad Kreuznach, der erstmals in seiner Vereinsgeschichte eine DM über zwei Tage ausrichtete, als auch für den TV Bad Sobernheim, der bereits zum 34. Mal Triathleten aller Alters- und Leistungsklassen eine Plattform bot. Beim Fahrrad-Check-out verabschiedeten sich denn auch viele Sportler mit dem Hinweis: Bis zum nächsten Jahr. Dann heißt es allerdings, sich rechtzeitig anzumelden, denn in diesem Jahr waren die Bad Sobernheimer früh ausgebucht. Auffällig übrigens, wie viele Frauen dieses Mal den Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen in Angriff nahmen und Triathlon zu einem Boom verhelfen. Durch die humanen Distanzen können sich rund ums Rosenbergstadion neben ambitionierten Athleten auch Hobbysportler versuchen, das ist zweifelsohne eines der Erfolgsrezepte der Bad Sobernheimer.

Auch die Kanuten boten mit den Campingplätzen direkt an der Strecke und einem Kurs, der in Deutschland einzigartig für Nachwuchs-Kanuten ist, ein starkes Paket. Der KSV ließ sich zudem nicht lumpen, investierte in eine stimmungsvolle Eröffnungsfeier, in neue Startnummern, in wertige Siegermedaillen und in eine sehr gute Lautsprecheranlage. Die Rechnung ging auf, viele Vereine und der Deutsche Kanuverband verließen mehr als zufrieden die Kurstadt. Dass in Rick Bahmann ein Lokalmatador dann noch eine silberne Medaille umgehängt bekam, toppte das Geschehen aus KSV-Sicht. Der U12-Sportler setzt damit eine Familientradition fort. Oma Angelika war schließlich 1972 Olympiasiegerin und sein Papa Christian 2005 Weltmeister.