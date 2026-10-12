Nachschlag von Olaf Paare Realität holt die Pläne des Tim Hulsey ein Olaf Paare 12.10.2026, 18:50 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Die Entwicklung beim TuS Hackenheim, die zuletzt mit der Trennung von Pierre Merkel eskalierte, nimmt unser Sportredakteur Olaf Paare in seiner Kolumne unter die Lupe.

T im Hulsey kann einem leidtun. Der ambitionierte Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim hatte im Frühjahr große Anstrengungen unternommen, um einen Umbruch einzuleiten. Mit der Verpflichtung von jungen Spielern, die bereits ihre Klasse nachgewiesen hatten, war es ihm gelungen, seinem TuS eine Perspektive für die nächsten Jahre zu geben.







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