Sascha Nicolays Nachspielzeit Prognose: Der BSV verliert drei Punkte Sascha Nicolay 14.09.2026, 18:33 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Der Schiri hatte noch nicht wieder angepfiffen, als BSV-Trainer Carsten Fuchs seinen Wechselfehler gegen den ASV Langweiler bemerkte. Und jetzt? Unserem Autor schwant nichts Gutes für die „Daaler“.

Es spricht ziemlich viel dafür, dass der Bollenbacher SV in der A-Klasse Birkenfeld bald drei Punkte weniger, dafür aber der ASV Langweiler/Merzweiler drei Zähler mehr auf dem Konto haben wird. Warum? Nun – weil dem BSV vermutlich der Dreier gegen die Langweilerer – errungen vor gut einer Woche mit einem 6:3-Sieg in Kirchenbollenbach – aberkannt und dem ASV zugesprochen werden wird.







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