Der Schiri hatte noch nicht wieder angepfiffen, als BSV-Trainer Carsten Fuchs seinen Wechselfehler gegen den ASV Langweiler bemerkte. Und jetzt? Unserem Autor schwant nichts Gutes für die „Daaler“.
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Es spricht ziemlich viel dafür, dass der Bollenbacher SV in der A-Klasse Birkenfeld bald drei Punkte weniger, dafür aber der ASV Langweiler/Merzweiler drei Zähler mehr auf dem Konto haben wird. Warum? Nun – weil dem BSV vermutlich der Dreier gegen die Langweilerer – errungen vor gut einer Woche mit einem 6:3-Sieg in Kirchenbollenbach – aberkannt und dem ASV zugesprochen werden wird.